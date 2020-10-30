Российские ученые провели исследование социокультурных угроз

Специалисты Центра когнитивных программ и технологий РГГУ систематизировали все возможные социокультурные угрозы, с которыми сталкивается современное общество. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий» в четверг, 29 ноября.

Данная работа велась в рамках проекта Российского научного фонда, и ее результатом стало «дерево», ветви которого представляют собой угрозы обществу, индивиду, культуре.

Руководитель проекта, директор центра, профессор, доктор филологических наук Вера Заботкина пояснила, что среди угроз индивиду главная на данный момент — потеря идентичности, затем идут дискриминация по возрасту и социальная незащищенность отдельных возрастных категорий.

В то же время доктор исторических наук, профессор, действительный член РАН Александр Чубарьян отметил, что в России коронавирус не воспринимается населением как основная угроза. В ходе проведенного опроса выяснилось, что для россиян страшнее потерять работу и в целом люди больше боятся роста цен, сокращения зарплаты, потери сбережений и повышения налогов.

Отмечается, что проблема угроз и вызовов интересна ученым всего мира. Это связано с появлением новых проблем, которые требуют объединения человечества: всеобщее потепление, угроза терроризма и пандемия. В свою очередь, словарь угроз может помочь понять, какое место занимает определенная опасность среди других, какова ее продолжительность и какие факторы уже привели к снижению ее уровня.

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