Путин: в России не планируется запускать общенациональный локдаун

В России не планируется вводить общенациональный локдаун из-за COVID-19, заявил в четверг, 29 октября, президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливаются», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что при необходимости в каждом конкретном регионе или муниципалитете, исходя из рекомендаций врачей, будут приниматься «оправданные точечные решения», направленные на защиту деятельности предприятий и организаций.

Глава государства призвал владельцев и руководителей бизнеса проявить социальную ответственность и соблюдать рекомендации специалистов в отношении условий труда работников.

Ранее, 28 октября, президент России Владимир Путин поручил немедленно выделить регионам на борьбу с коронавирусом 10 млрд рублей.

Глава государства отметил, что средства должны пойти на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.

Также российский лидер подчеркнул, что распространение коронавируса отслеживается в каждом субъекте РФ, и призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с COVID-19.