Устюгов назвал беспределом решение о лишении его олимпийских титулов

Биатлонист Евгений Устюгов назвал беспределом решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) о лишении его олимпийских титулов. Об этом он заявил в четверг, 29 октября, в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что еще в 2016 году насторожился после начала расследования в его отношении, когда паспорт крови спортсмена посчитали подозрительным.

«Мы отправили ряд моих анализов и анализов моих родителей в IBU. В ответ на это IBU предложил сдать дополнительные тесты, на что я согласился, поскольку я ни в чем не виноват и мне скрывать нечего», — сказал Устюгов.

Он напомнил, что в 2017 году к нему два раза приезжали офицеры допинг-контроля IBU, забирали кровь и исследовали ее в своих лабораториях. На основании этих исследований в 2018 году эксперты IBU по биологическому паспорту признали, что у Устюгова имеется генетическая мутация. Повышенный уровень гемоглобина считается нормальным явлением для его организма. Затем претензии российскому биатлонисту предъявлять перестали, дело закрыли.

«В 2020 году IBU вдруг решил, под непонятным предлогом, возобновить это дело в панели CAS ADD в отсутствие каких-либо новых доказательств. Эксперты IBU по биологическому паспорту взяли и на ровном месте кардинально изменили свое мнение. И вот к чему это привело. На мой взгляд, это беспредел со стороны IBU и CAS ADD. Очень жесткий», — заявил Устюгов.

Он отметил, что был удивлен, когда узнал о новых обвинениях в свой адрес от IBU. Кроме того, спортсмен не соглашался на рассмотрение дела в CAS ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года.

«Получается, что IBU могут делать всё, что захотят, и всё это им сходит с рук. Может быть, в следующий раз они установят столетний срок давности и дисквалифицируют вообще все результаты спортивных соревнований, в которых выиграли русские спортсмены. Срок давности по моему делу составляет восемь лет, а не 10 лет, как заявлял IBU. Очевидно, что IBU действует недобросовестно в нарушение всех принципов. А решение CAS ADD просто дикость», — подчеркнул Устюгов.

Он добавил, что готов идти и бороться за справедливость до конца.

20 октября CAS ADD лишил биатлониста Евгения Устюгова трех олимпийских титулов по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Завершивший карьеру шесть лет назад спортсмен никогда не сдавал положительных тестов на запрещенные вещества.

27 октября адвокат спортсмена Алексей Панич заявил, что решение антидопинговой панели CAS признать Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил было принято без юридического анализа и обоснования. Он указал на то, что возбуждение уголовного дела, закрытого еще в 2018 году, в отсутствие новых доказательств является нарушением общепринятого принципа «рес юдиката».