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Обнинск получит 30 млн рублей на развитие

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Город Обнинск в Калужской области стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получит 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона.

В соответствии с распоряжением правительства России Обнинск, как и другие лауреаты конкурса, получит деньги на развитие. Помимо дотаций муниципалитеты получат дипломы правительства России, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Обнинске началось строительство филиала Государственного архива Российской Федерации. Он должен стать крупнейшим на всем постсоветском пространстве и будет состоять из нескольких зданий высотой от трех до 10 этажей. Часть из них будут подземными.

Общая площадь комплекса составит 55 тыс. кв. м.

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