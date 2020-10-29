Обнинск получит 30 млн рублей на развитие

Город Обнинск в Калужской области стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получит 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона.

В соответствии с распоряжением правительства России Обнинск, как и другие лауреаты конкурса, получит деньги на развитие. Помимо дотаций муниципалитеты получат дипломы правительства России, пишет газета «Весть».

Ранее сообщалось, что в Обнинске началось строительство филиала Государственного архива Российской Федерации. Он должен стать крупнейшим на всем постсоветском пространстве и будет состоять из нескольких зданий высотой от трех до 10 этажей. Часть из них будут подземными.

Общая площадь комплекса составит 55 тыс. кв. м.