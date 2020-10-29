Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Печорой

Смертельное ДТП произошло под Печорой в Коми. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека и еще двое получили травмы.

Как сообщили ИА FlashNord в региональном управлении ГИБДД, 29 октября на 10-м км дороги Печора – Кедровый Шор столкнулись «Нива» и Fiat Albea.

Водитель иномарки и ехавшая с ним женщина, а также пассажир отечественного авто скончались. Водитель «Нивы» и еще один пассажир госпитализированы. Сейчас автоинспекторы устанавливают причины случившегося.

21 октября сообщалось, что в городе Сосногорске в Коми столкнулись школьный автобус, перевозивший детей, и грузовик «Урал».