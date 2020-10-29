Белоруссия ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Белоруссия из-за ситуации с коронавирусом решила временно ограничить въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета 29 октября.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует без указанных ограничений.

Ранее в этот день, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и столице, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно усилить безопасность государственной границы, не превратив ее в железный занавес.

«Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — приводит его слова БелТА.

При этом он не стал уточнять, какие мероприятия на границе будут проводиться.

По информации портала Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 96 529 случаев заболевания COVID-19, из них за минувшие сутки 984 новых случая. Выздоровели более 85 тыс. пациентов, погибли 973 человека.

В начале октября минздрав Белоруссии сообщал о росте заболеваемости COVID-19. Тогда за сутки в стране выявили 443 случая заболевания.