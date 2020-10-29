В ФАС выступили против госрегулирования тарифов на такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что введение госрегулирования тарифов на такси неоправданно. Об этом сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в четверг, 29 октября, на онлайн-конференции «Такси на грани: что ждет отрасль», организованной «Коммерсантом».

«Для этого рынка (такси) — растущего и находящегося в состоянии конкуренции, на котором много участников, — введение госрегулирования тарифов нецелесообразно», — привели слова Елены Заевой в «РИА Новости».

Она отметила, что введение государственного регулирования тарифов на такси может привести к изменению рынка. В результате может возникнуть черный рынок и отрасль вернется «на 20 лет назад».

«Сейчас между водителем и агрегатором очень много посредников, которые возникли в том числе вследствие правовой неопределенности. Поэтому когда водитель оплачивает всем посредникам комиссии от стоимости заказа, у него действительно остается немного», — цитирует Елену Заеву портал Finmarket.ru.

Она добавила, что оптимизация работы и исключение добавленной стоимости в процессе оказания услуг помогут улучшить ситуацию на рынке такси.

Летом 2020 года ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет», так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси. В ведомстве посчитали, что одобрение сделки на покупку «Яндексом» всех торговых знаков такси группы «Везет» негативно повлияет на конкуренцию и уменьшит возможность выбора для клиентов.