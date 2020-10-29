Проведение свадеб запретили в ресторанах Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии ввели ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Решение принято представителями регионального оперативного штаба совместно с главами районов.

Так, в ресторанах нельзя устраивать поминальные службы, свадьбы, корпоративы и другие массовые мероприятия. Все работодатели должны перевести на удаленный режим не менее 30% персонала при сохранении прежнего уровня зарплаты.

Вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение, школьникам продлили каникулы, жителей старше 65 лет вернули на самоизоляцию.

Меры начнут действовать со 2 ноября и продлятся до 15 ноября. Будут ли они пролонгированы, покажет эпидемиологическая ситуация в республике и в России, пишет NewsTracker.