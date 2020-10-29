Проезд по улице Щербанева в Омске ограничили до августа 2021 года

С 1 ноября 2020 года до 31 июля 2021-го будет запрещено ездить по улице Щербанева в Омске из-за запланированной стройки гостиницы. В городском департаменте общественной безопасности пояснили, что временные ограничения введены после обращения ООО «ВСКС» («Высокие Стандарты Качества Строительства») из-за работ по строительству объекта «Административно-гостиничный комплекс».

Поэтому улица Шербанева — на участке от автодороги у дома № 20 до дома № 27 — с 23:59 1 ноября 2020 года до 23:59 31 июля 2021 года станет недоступной для автомобилистов, передает ИА «Город55».

На этот период будут действовать временные схемы объезда закрытого участка. Всем участникам дорожного движения необходимо руководствоваться временными дорожными знаками.