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Зубров из Приокско-Террасного заповедника привезли в Рязанскую область

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Приокско-Террасный и Окский государственный заповедники обменялись зубрами. В Рязанскую область из Подмосковья доставили двух животных.

Годовалые телочки Муфа и Муэльза приехали в Окский заповедник в ночь на 27 октября. Они должны пополнить племенную группу, во главе которой стоит самец Мегафон.

Как пишет РИА «7 новостей», питомник не завозил зубров из Приокско-Террасного заповедника на протяжении двух десятилетий. Самки, которые переберутся оттуда под Рязань, являются внучками самцов Шпору и Шпонти, привезенных из Германии в начале 2000 годов.

В свою очередь, в заповедник в Серпуховском районе Московской области отправились годовалый бычок Мемувин и годовалая телочка Медорис.

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