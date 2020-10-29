Прямой эфир

В «Роскосмосе» сравнили надежность МКС с холодильником

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние МКС является хорошим, а ее надежность сравнима с надежностью холодильника. Об этом в четверг, 29 октября, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев в Музее космонавтики по случаю 20-летия работы станции в пилотируемом режиме.

Ушли в вакуум: «Роскосмос» мог лишиться 350 млн на закрытом контракте
Следствие интересует, куда исчез аванс за изготовление сварочной камеры для деталей ракетно-космической техники

Он выразил надежду на то, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока.

«Все знают, что есть какой-то гарантированный срок работы телевизора, первый год, но на практике они работают дольше. Холодильник должен гарантированно работать год, а на практике он может работать несколько десятилетий. Это нормально, что реальный срок работы оказывается дольше», — сказал Крикалев.

Крикалев напомнил, что МКС с самого начала планировалась с учетом 15-летнего срока службы. Но в 2013 году блок «Заря» и в 2015 году блок «Звезда» прошли обследование и были продлены для эксплуатации до 2020-го, а затем до 2024 года.

Ранее, 28 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация с 2021 года приступит к развертыванию программы «Сфера». Она предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов.

В январе в госкорпорации отмечали, что для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» более чем из 600 спутников понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, а именно 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5».

Ракеты будут изготавливаться не на средства бюджета, заложенного в федеральную целевую программу «Сфера», но не уточняется, кто будет оплачивать их производство.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020