Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября, назвал популистской мерой введение комендантского часа в вечернее и ночное время суток из-за коронавируса в ряде зарубежных городов.

«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 6:00, я не очень понимаю, что там такое ночью происходит в этих городах, что нужно вводить комендантский час <…> Мне кажется, это такие больше популистские меры», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что ночью даже в активных городах на улицах зачастую находится меньше людей, которые могут заразить друг друга коронавирусом.

Ранее в этот же день Собянин сообщил, что при условии соблюдения мер безопасности властям не придется вводить дополнительные ограничения и ставить под удар экономику столицы.

Накануне Собянин отметил, что итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

В Москве на фоне роста числа случаев COVID-19 с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Власти столицы также обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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