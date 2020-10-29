Путин провел встречу с Костиным после форума «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 октября, провел встречу с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Встреча состоялась после форума «Россия зовет!», в котором принял участие глава государства. Организатором данного мероприятия стал «ВТБ Капитал».

«Думаю, что это важно, полезно, интересно не только для нас, чтобы узнать, почувствовать настроения наших партнеров внутри страны и за рубежом. Но и для них, надеюсь, это информативно и дает представление не только о том, где мы сейчас находимся, и наши оценки происходящих событий, и, что самое главное, складывается представление о том, как мы собираемся жить, какими приоритетами будем руководствоваться и какие планы строим в сфере развития экономики», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что ВТБ принимал участие в реализации достаточно большого количества мероприятий, направленных на поддержку экономики и граждан. Российский лидер поблагодарил Костина за корректировку финансово-кредитной политики.

Кроме того, глава государства поздравил ВТБ с 30-летием, которое банк празднует в этом месяце. По мнению Путина, финансовое учреждение эффективно справляется со своими задачами.

В рамках форума «Россия зовет!» Путин затронул широкий круг вопросов, которые касаются внутренней и внешней политики, поддержки малого и среднего бизнеса и ситуации с коронавирусом.

В частности, Путин отметил рост числа внутренних инвесторов в России, заявил о скором сокращении уровня бедности в стране и огласил объем золотовалютных резервов государства.

В целом, по мнению президента, российская экономика будет развиваться в оптимистичном ключе, но в то же время он подчеркнул важность реализации поставленных целей национальных проектов.