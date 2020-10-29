Тест на выгорание пройдут педагоги в Удмуртии

В Удмуртии разработали тест на диагностику выгорания. Теперь его может пройти любой педагог. Методику представили на форуме «КубитТехно» в Ижевске, одной из тем обсуждения на котором была проблема эмоциональной усталости преподавателей.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на руководителя направления продвижения сервиса «Яндекс.Учебник» Ирины Савицкой, учителя чаще других сталкиваются с такими проявлениями. Причина — чрезмерная усталость или постоянный стресс.

Тест можно пройти до 19 ноября. После этого специалисты советуют изучить курс «Эмоциональное выгорание педагога», в рамках которого психологи расскажут об эффективных способах борьбы с усталостью.