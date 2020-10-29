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Собянин назвал условие для улучшения ситуации с COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что необходимо для того, чтобы эпидемиологическая ситуация в Москве могла улучшиться. По его словам, без соблюдения мер безопасности количество заражений будет расти. Об этом он сообщил в четверг, 29 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

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«Чудес не бывает, чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, причем мы сделали это таким образом, чтобы не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики», — заявил Собянин.

Он отметил, что при условии соблюдения мер безопасности властям не придется вводить дополнительные ограничения и ставить под удар экономику столицы.

«Но этот режим, который мы определили, надо сохранять и четко выполнять. Это является гарантией того, что Москва выйдет из этого кризиса достойно», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что итоги двух недель в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве «вселяют осторожный оптимизм». Он отметил, что за прошедшую неделю прирост новых случаев заражения коронавирусом составил всего 2%.

Однако мэр Москвы исключил послабления в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима в ближайшее время. Он подчеркнул, что ситуация в столице стабилизируется и это важно сохранить.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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