Семеро детей отравились в детском саду в Петербурге

В детском саду Красносельского района Санкт-Петербурга отравились семь воспитанников в возрасте от двух до семи лет и один сотрудник учреждения. У всех отмечены симптомы острой кишечной инфекции.

Четырех малышей пришлось госпитализировать. В больнице им поставили диагноз сальмонеллезной инфекции, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали смывы с поверхностей оборудования, инвентаря и рук персонала, в пищеблоке и в буфетах. Также взяты пробы сырой и готовой продукции.

Врачи установили, с кем контактировали дети и сотрудники учреждения, взяли у них материал для вирусологических и бактериологических исследований. В детском саду провели дезинфекцию.

В середине сентября в бассейне фитнес-клуба в Петербурге произошел выброс хлора. Это случилось во время занятия детской группы. Пострадали восемь человек, пятерых госпитализировали. Двое попали в реанимацию.