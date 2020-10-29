Прямой эфир

Семеро детей отравились в детском саду в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В детском саду Красносельского района Санкт-Петербурга отравились семь воспитанников в возрасте от двух до семи лет и один сотрудник учреждения. У всех отмечены симптомы острой кишечной инфекции.

Четырех малышей пришлось госпитализировать. В больнице им поставили диагноз сальмонеллезной инфекции, сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали смывы с поверхностей оборудования, инвентаря и рук персонала, в пищеблоке и в буфетах. Также взяты пробы сырой и готовой продукции.

Врачи установили, с кем контактировали дети и сотрудники учреждения, взяли у них материал для вирусологических и бактериологических исследований. В детском саду провели дезинфекцию.

В середине сентября в бассейне фитнес-клуба в Петербурге произошел выброс хлора. Это случилось во время занятия детской группы. Пострадали восемь человек, пятерых госпитализировали. Двое попали в реанимацию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020