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В США почте не вернули более 42 млн запрошенных бюллетеней для голосования

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Более 42 млн запрошенных бюллетеней для досрочного голосования не вернули в распоряжение почтовой службы США по состоянию на 28 октября. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает издание The Washington Post.

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При этом время для своевременной доставки документов в избирательные комиссии к 3 ноября почти закончилось. По данным издания, ситуация может объясняться тем, что подавшие заявки решили в итоге проголосовать лично на участках.

По данным сетевого портала US Elections Project, в 20 штатах почта не получила 11 млн бюллетеней от зарегистрированных демократов, около 8 млн — от зарегистрированных республиканцев и примерно 10 млн — от избирателей, чьи партийные предпочтения не определены. При этом 27 октября неофициально считалось последним днем возвращения бланков, когда ведомство могло гарантировать их доставку к 3 ноября.

«Досрочное голосование продолжало расти. По состоянию на 28 октября проголосовали более 75 млн американцев. Представители избирательных комиссий полагают, что ситуация с невозвращенными бюллетенями может быть связана с тем, что запросившие их избиратели передумали и решили проголосовать лично, хотя невозможно определить их количество», — говорится в публикации.

Ранее, 28 октября, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден досрочно проголосовал в городе Уилмингтон штата Делавэр на всеобщих выборах в стране. Он добавил, что в случае победы в первый же день начнет «делать правильные вещи» и будет опираться на научный подход в принятии решений.

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах еще 24 октября. Он отдал свой голос на участке в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

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