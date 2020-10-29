Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании женщины в Москве под угрозой убийством

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, следственные органы расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует Иванову агентство городских новостей «Москва».

По версии следствия, 23 октября мужчина в жилом доме на улице Щербинская, угрожая убийством, совершил изнасилование ранее незнакомой женщины. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение.

26 октября заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Олег Нилов призвал казнить педофилов. Парламентарий посчитал предложение единороссов о химической кастрации педофилов слишком мягким, сообщает телеканал «360».