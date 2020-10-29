Прямой эфир

«ШедеврALный флешмоб» организовали на заводе в Волгограде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Волгоградском алюминиевом заводе организовали флешмоб, посвященный высокому искусству. Для того чтобы в нем поучаствовать, необходимо скопировать композицию любой известной картины, а потом сфотографировать, что получилось.

Победителем назовут того, кому удастся точнее всех передать замысел автора произведения.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда», для молодежного совета предприятия, который и организовал этот флешмоб, это уже не первый опыт проведения онлайн-мероприятий. Так, недавно на заводе завершился челлендж «Подтянись». В нем приняли участие сотрудники всех подразделений.

Организаторы считают, что в период пандемии важно не потерять командный дух. Главная цель их акции — объединить заводчан и помочь им почувствовать себя частью единого целого.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020