«ШедеврALный флешмоб» организовали на заводе в Волгограде

На Волгоградском алюминиевом заводе организовали флешмоб, посвященный высокому искусству. Для того чтобы в нем поучаствовать, необходимо скопировать композицию любой известной картины, а потом сфотографировать, что получилось.

Победителем назовут того, кому удастся точнее всех передать замысел автора произведения.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда», для молодежного совета предприятия, который и организовал этот флешмоб, это уже не первый опыт проведения онлайн-мероприятий. Так, недавно на заводе завершился челлендж «Подтянись». В нем приняли участие сотрудники всех подразделений.

Организаторы считают, что в период пандемии важно не потерять командный дух. Главная цель их акции — объединить заводчан и помочь им почувствовать себя частью единого целого.