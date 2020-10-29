Решение о будущем льготной ипотеки будет принято к середине 2021 года

Правительство России примет решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых к концу первого полугодия 2021 года. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Есть решение о продлении этой программы на первое полугодие следующего года. Я думаю, что к концу первого полугодия мы посмотрим, как складывается ситуация вокруг ипотеки, и примем решение о дальнейшей судьбе этой программы», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Ранее, 27 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года.

Программу льготной ипотеки с господдержкой запустили в конце апреля по инициативе президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль.

Согласно программе, россияне могут получить кредит на покупку жилья в новостройке стоимостью до 6 млн рублей во всех регионах до ноября 2020 года. При этом в Москве и Санкт-Петербурге максимальный порог стоимости целевой жилплощади составляет 12 млн рублей. Кредит выдается под ставку 6,5%, срок его действия — до 30 лет.