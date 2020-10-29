Названа дата премьеры электрической версии Ford Transit

Американская компания Ford 12 ноября представит электрическую версию коммерческого автомобиля Transit. Об этом 29 октября пишет Autocar.

По данным издания, модель E-Transit получит полностью электрическую силовую установку и появится на рынке США и Канады в 2022 году. Подробностей об электродвигателе пока нет. Но известно, что машина будет предлагаться в нескольких версиях, в том числе с длинной базой и высокой крышей.

Модель оснастят системами распознавания пешеходов, предупреждения о столкновении, экстренного торможения и контроля рядности движения.

Производство E-Transit наладят на заводе Ford в штате Мичиган (США).

24 сентября сообщалось, что Ford представила новую спортивную версию компактного кроссовера Puma с приставкой ST. Модель будет предлагаться на европейском рынке.