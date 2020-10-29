Рабочий погиб при падении на него упаковки алюминия в Татарстане

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на территории Кукморского завода металлопосуды в Татарстане. На него упала упаковка алюминия весом 600 кг. Дело расследуется по статье «Нарушение требований охраны труда».

Как рассказали ИА «Татар-информ» в СУ СКР по республике, трагедия произошла во вторник, 27 октября. Рабочий занимался разгрузкой упаковок с алюминиевыми чушками. В какой-то момент одна из них упала и задела мужчину. От полученных травм он скончался.

20 октября сообщалось, что на Алтае будут судить водителя грузовика, которого обвиняют в гибели кабельщика по неосторожности. Водитель наехал на висящий кабель, опора надломилась и упала на землю. В тот момент на ней находился ремонтный рабочий. Он скончался от полученных при падении травм.