Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заболел COVID-19

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн заболел COVID-19. Об этом он сообщил в четверг, 29 октября.

Гольдштейн подчеркнул, что коронавирус — самое опасное и неизученное заболевание, вызывающее серьезные осложнения. «Я знал об этом, когда просил всех носить маски в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел», — написал глава ЕАО в своем аккаунте в Instagram.

Он сообщил, что будет две недели работать в удаленном режиме и постарается поскорее «вернуться в строй».

По данным сайта стопкоронавирус.ру, с начала пандемии в ЕАО заразились коронавирусом 1874 человека, из них за минувшие сутки — 39. Выздоровели 912 пациентов, летальных случаев зафиксировано 27.

Ранее 29 октября профессор разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что распространение коронавируса в России выйдет на плато в ближайшее время.

По его словам, кривая заболеваемости уже две недели фиксирует 16–17 тыс. заболевших в сутки, это умеренные показатели, отметил вирусолог.

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