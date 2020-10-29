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УЕФА оценил отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче с «Челси»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал в четверг, 29 октября, эпизод перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар»–«Челси», когда несколько футболистов российской команды не стали вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

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«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — цитирует RT заявление пресс-службы УЕФА.

Встреча между российским футбольным клубом и английским «Челси» состоялась 28 октября на стадионе «Краснодар». Гости забили четыре безответных мяча в ворота соперников (0:4).

Футболисты «Челси» и главный судья матча перед началом встречи встали на колено. Ряд футболистов «Краснодара» проигнорировали акцию, сообщает телеканал «360».

По итогам игры «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице группы Е с четырьмя баллами. «Краснодар» с одним очком занимает последнее место в группе.

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