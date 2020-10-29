Кинологи оценили идею ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и ненадлежащее содержание — крайне необходимая мера, рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в четверг, 29 октября.

Накануне, 28 октября, Минюст России предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках, пишет «РИА Новости».

Пока за жестокое обращение с животными в России предусмотрена лишь уголовная ответственность по ст. 245 УК РФ. Если преступление под нее не подпадает, то санкций нет.

Глава РКФ отметил, что для того, чтобы закон и поправки в КоАП работали грамотно, необходимо четко сформулировать, какое состояние животного будет считаться вне закона.

«Нелогично штрафовать хозяина собаки, если животное своим громким лаем сигнализирует, например, об опасности. А вот если питомец воет без остановки из-за проблем со здоровьем, а хозяин не предпринимает никаких мер — это безответственное отношение не только к животному, но и к окружающим», — сказал Голубев.

По его мнению, то же касается и штрафов за ненадлежащий уход за животными. Необходимо прописать нормативы и правила содержания животных, а также определить ведомства, которые будут за этим следить, заключил кинолог.

Накануне, 28 октября, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев прокомментировал решение Конституционного суда, разрешающее дачникам заводить домашних животных на своих участках без согласования с главами садовых товариществ и местных чиновников.

По словам Мезенцева, решение защищает добропорядочных дачников от несправедливостей. Кроме того, оно касается дачников, которые занимаются разведением животных для собственных нужд, а не для фермерской предпринимательской деятельности.