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Мэр Уфы умер от осложнений COVID-19

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от осложнений COVID-19, сообщили в пресс-службе главы Башкирии в четверг, 29 октября.

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«Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — говорится в публикации.

Накануне Хабиров сообщил, что Мустафин заболел COVID-19 и у него сильно поражены легкие.

Ранее 29 октября профессор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что распространение коронавируса в России выйдет на плато в ближайшее время.

По его словам, кривая заболеваемости уже две недели фиксирует 16–17 тыс. заболевших в сутки, это умеренные показатели, отметил вирусолог.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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