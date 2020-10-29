Мэр Уфы умер от осложнений COVID-19

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от осложнений COVID-19, сообщили в пресс-службе главы Башкирии в четверг, 29 октября.

«Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — говорится в публикации.

Накануне Хабиров сообщил, что Мустафин заболел COVID-19 и у него сильно поражены легкие.

Ранее 29 октября профессор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что распространение коронавируса в России выйдет на плато в ближайшее время.

По его словам, кривая заболеваемости уже две недели фиксирует 16–17 тыс. заболевших в сутки, это умеренные показатели, отметил вирусолог.

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