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Питомник для собак закрывают на заводе в Челябинске

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В Челябинске на одном из заводов в ближайшее время закроется питомник для служебных собак. Их держали для охраны цехов предприятия.

Недавно руководство завода приняло решение о сокращении кинологической группы. Более 10 животных ждут новых хозяев. Как пишет сайт «Первого областного», после ликвидации подразделения ухаживать за ними и кормить будет некому.

В администрации предприятия сказали, что собаки могут охранять частные дома и коммерческие объекты. Животных необходимо пристроить до середины декабря.

Подобная ситуация сложилась и на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области. Его руководство также приняло решение ликвидировать собственную кинологическую службу. Собак заменят средства охранного видеонаблюдения.

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