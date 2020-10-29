Питомник для собак закрывают на заводе в Челябинске

В Челябинске на одном из заводов в ближайшее время закроется питомник для служебных собак. Их держали для охраны цехов предприятия.

Недавно руководство завода приняло решение о сокращении кинологической группы. Более 10 животных ждут новых хозяев. Как пишет сайт «Первого областного», после ликвидации подразделения ухаживать за ними и кормить будет некому.

В администрации предприятия сказали, что собаки могут охранять частные дома и коммерческие объекты. Животных необходимо пристроить до середины декабря.

Подобная ситуация сложилась и на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области. Его руководство также приняло решение ликвидировать собственную кинологическую службу. Собак заменят средства охранного видеонаблюдения.