Захарова назвала поспешной реакцию НАТО на предложение Путина по РСМД

Страны — члены НАТО слишком поспешно отвергли предложение президента России Владимира Путина по ракетам средней и малой дальности (РСМД). Об этом заявила на брифинге в четверг, 29 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва считает, что в ракетной сфере сложилась кризисная ситуация и ответственность за это несут США и их союзники по НАТО.

Несколько дней назад Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности и заявил, что Москва готова «в духе доброй воли» не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны, но лишь при условии встречных действий со стороны государств — членов НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Россия в прошлом уже несколько раз упоминала о таком моратории и в Германии не доверяют подобным заявлениям. МИД России назвал подобную реакцию предвзятой.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал в Twitter, что Вашингтон «аплодирует» Берлину, который не согласился с предложением Путина по ДРСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли. В августе 2019 года договор утратил силу из-за выхода Вашингтона.