Прямой эфир

Захарова назвала поспешной реакцию НАТО на предложение Путина по РСМД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны — члены НАТО слишком поспешно отвергли предложение президента России Владимира Путина по ракетам средней и малой дальности (РСМД). Об этом заявила на брифинге в четверг, 29 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ПодНАТОрели: альянс вновь поставил «российскую угрозу» в один ряд с терроризмом
При этом главы Франции и США высказались за создание механизма по аналогии с ДРСМД

«Хотелось бы обратить внимание на то, насколько поспешно некоторые европейские члены НАТО, даже не вникая в суть российских предложений, отвергли их», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва считает, что в ракетной сфере сложилась кризисная ситуация и ответственность за это несут США и их союзники по НАТО.

Несколько дней назад Путин подтвердил приверженность России мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности и заявил, что Москва готова «в духе доброй воли» не развертывать ракеты 9М729 на европейской части страны, но лишь при условии встречных действий со стороны государств — членов НАТО, которые исключают размещение в Европе вооружений.

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Россия в прошлом уже несколько раз упоминала о таком моратории и в Германии не доверяют подобным заявлениям. МИД России назвал подобную реакцию предвзятой.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал в Twitter, что Вашингтон «аплодирует» Берлину, который не согласился с предложением Путина по ДРСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли. В августе 2019 года договор утратил силу из-за выхода Вашингтона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020