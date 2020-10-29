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Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Уфе

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В Уфе планируется отреставрировать четыре дома, являющихся объектами культурного наследия. На эти цели готовы выделить 44,43 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Около 20 млн рублей направят на ремонт пятиэтажки на улице Кольцевой. Там предусмотрен большой объем работ, включая ремонт крыши. Остальные средства пойдут на реставрацию трех четырехэтажных домов на проспекте Октября, пишет ИА «Башинформ».

Средства выделят из взносов собственников помещений в многоквартирных домах. Цены сформированы с учетом расходов подрядчика, в том числе на материалы, страховку, налоги и выплаты сторонним организациям.

27 октября президент России Владимир Путин потребовал изменить ситуацию, при которой работы на объектах культурного наследия могут вести неквалифицированные строители. Об этом он заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

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