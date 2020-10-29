Путин заявил об отсутствии планов по смене налоговой системы в России

Российские власти не планируют серьезных изменений системы налогообложения страны. Об этом в четверг, 29 октября, заявил глава государства Владимир Путин.

«Что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае, они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьезного не планируем», ― сказал он на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

При этом российский лидер упомянул налог на дополнительный доход (НДД). Его введение было связано с необходимостью устранить ранее выработанные меры поддержки и льготирования, которые на настоящий момент времени уже эффективными не являются.

НДД от добычи углеводородного сырья действует с 1 января 2019 года. Это прямой налог, он начисляется на сумму дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на каждом участке недр, который рассчитывается как положительная разница между полученными на этом участке недр доходами и расходами.

Ранее 21 октября сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

В июне Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

Как показал опрос фонда «Общественное мнение», 63% россиян выступают за введение прогрессивной схемы налогообложения и только 26% не поддерживают эту инициативу.