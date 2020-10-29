Путин рассказал о расширении поставок газа в Азию

Россия расширяет поставки газа в Азию, в том числе в Китай и Японию. Об этом в четверг, 29 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы расширяем наши поставки и в Азию. Имею в виду, что это перспективный рынок. И в Китайскую Народную Республику, и в Японию, и в Индию. И в другие страны этого региона — перспективного и растущего», — сказал Путин на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Он добавил, что не видит иных объяснений, кроме политических мотивов, отказа отдельных стран от газа как источника энергии.

«Я не понимаю, почему в некоторых странах, которые борются за экологическую чистоту, поднимается вопрос об ограничении голубого топлива. Ничем другим, кроме каких-то политических соображений, я объяснить такую позицию не могу», — добавил Путин.

Вместе с тем на этой неделе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что добыча газа в стране в 2020 году снизится на 6,5%, до 690 млрд куб. м, а экспорт уменьшится на 16,5%, до 184,5 млрд куб. м.

Кроме того, 11 октября Новак рассказал о перспективе наращивания Россией доли производства сжиженного природного газа на мировом рынке, пишет «Газета.ру».

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года.