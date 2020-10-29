В России началось производство Skoda Octavia нового поколения

На заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде началось серийное производство модели Skoda Octavia четвертого поколения. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба чешского автобренда.

Отмечается, что готовые детали и комплектующие для будущих автомобилей, поступающие на производственную площадку, проходят процесс сварки, двойной грунтовки и антикоррозийной обработки.

На следующем этапе происходит финальная сборка модели, которая включает, среди прочего, установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж панели и сидений.

В России продажи Skoda Octavia нового поколения начнутся в середине ноября 2020 года. Стоимость машины составляет от 1 409 000 рублей до 1 757 000 рублей.

1 октября сообщалось, что Skoda начинает продажи на российском рынке кроссовера Karoq с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.