Путин сообщил о планах по приватизации предприятий в 2021 году

Участие в приватизации в следующем году примут порядка 180 акционерных обществ с госучастием, а также 86 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Об этом в четверг, 29 октября, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников форума ВТБ «Россия зовет!».

«На следующий год мы планируем, что участие в приватизации так или иначе будет распространено примерно на 180–186 акционерных обществ с государственным участием и примерно на 86 унитарных предприятий. И еще за казной там тысяча с лишним, 1,3 тыс., по-моему, различных хозяйствующих субъектов, которые тоже предполагается задействовать в рамках процесса приватизации», — сообщил Путин.

Кроме того, президент выразил надежду на совместную работу с иностранными партнерами в рамках приватизации.

«В некоторых проектах, которые носят общенациональный характер, нужно разрешение соответствующей правительственной комиссии, но запретов нет», — отметил Путин.

Ранее, в августе, Минфин предложил упростить приватизацию не приносящего доход и не востребованного государством имущества — без включения объектов в федеральный прогнозный план объектов, кадастровая и балансовая стоимость (если кадастровая не определена) которых составляет менее 100 млн рублей, а также объектов движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ).

Процесс приватизации осуществляется посредством продажи или безвозмездной передачи объектов государственной и муниципальной собственности в руки коллективов и частных лиц.

Первым нормативным актом в этой области стал закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», принятый 3 июля 1991 года. Закон определял перечень и компетенцию государственных органов, уполномоченных проводить приватизацию, регламентировал порядок и способы проведения приватизации государственных и муниципальных предприятий.

На первом этапе приватизации в 1992–1994 годах была утверждена государственная программа приватизации. 14 августа 1992 года президент Российской Федерации подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации».

Каждый житель получал ваучер номинальной стоимостью 10 тыс. рублей и мог обменять его на акции своего предприятия, продать его, участвовать в чековом аукционе и т.д.

Второй этап приватизации, в ходе которого в процесс вовлекались крупные предприятия базовых отраслей экономики, определявшие производственный потенциал страны, был утвержден указом президента от 22 июля 1994 года «Об основных положениях государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года».

На третьем этапе основным нормативным актом, регулирующим приватизацию, является Федеральный закон от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества». Президент России формирует и утверждает перечень стратегически важных для национальной безопасности предприятий и определяет возможность их приватизации.

За 10 лет приватизации (1993–2003) российская казна получила от продажи 145 тыс. госпредприятий $9,7 млрд.