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Путин высказался об обвинениях во «вмешательстве» в выборы в США

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Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не знает, что планируют демократы и республиканцы по итогам избирательного процесса. Такое мнение российский лидер высказал, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

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Путин пояснил, что не хочет затрагивать тему президентских выборов в США, так как опасается обвинений в якобы вмешательстве России в американские выборы.

«Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что, что бы я ни сказал, наши партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в США», — заявил он.

Глава государства отметил, что российская сторона будет работать с любой новой администрацией президента США.

«Мы всё это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут взвешенные. В любом случае мы чувствуем себя спокойно», — отметил президент.

Он указал, что в работе с действующей администрацией президента США есть и плюсы, и минусы. Владимир Путин напомнил, что Соединенные Штаты 46 раз вводили антироссийские санкции.

«Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России и наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз! Такого еще никогда не было. Но в то же время на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения», — рассказал Путин.

Он также отметил, что участие президента США Дональда Трампа в усилиях по координации добычи нефти было активным и эффективным.

В начале октября Владимир Путин прокомментировал президентскую гонку в США. Он сообщил, что позиции кандидатов в президенты любой страны, в том числе США, должны оценивать избиратели. Президент России подчеркнул, что «мы сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся».

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно.

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