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Пашаев оценил работу новых адвокатов Ефремова

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Эльман Пашаев, под адвокатской защитой которого актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП, невысоко отозвался о работе новых адвокатов бывшего доверителя, представлявших его в апелляционной инстанции. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 29 октября, сообщил корреспондент «Известий».

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По мнению Пашаева, новая защита Ефремова показала «крайне безграмотный подход». В суде, по его словам, только и обсуждали его «плохую защиту».

Апеллировать к тому, что погибший водитель не был пристегнут, было «безграмотным подходом», подчеркнул юрист. «Почему по 1 млн рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тыс., даже рубля больше не надо», — сказал он.

Пашаев добавил, что он не хотел браться за дело актера, но родственники Ефремова были очень настойчивы. Со слов юриста, они умоляли его и просили до утра, чтобы он взялся за защиту.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии за ДТП, в котором погиб человек. Он лишен водительских прав на три года. Было решено не лишать его государственных наград.

После вынесения приговора актер отказался от услуг Пашаева, обвинив его в давлении. Позже Пашаева лишили статуса адвоката за нарушение адвокатской этики.

В ходе рассмотрения апелляции Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима. Актер заявил об искреннем раскаянии в совершенном ДТП.

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