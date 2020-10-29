Названы самые популярные автомобили в Европе по итогам сентября

В сентябре 2020 года самой продаваемой моделью в Европе стал Volkswagen Golf с показателем в 226 611 машин (-34,8% к такому же периоду прошлого года). Об этом 29 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает Renault Clio, который в сентябре выбрали 214 343 европейцев (-14,5%). Третий результат показал Volkswagen Polo — 175 006 единиц (-30,9%). Четвертое место у Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 162 385 покупателей (-28,9%). Замыкает пятерку лидеров Opel Corsa, разошедшийся тиражом 146 776 экземпляров (-22,2%).

В топ-10 самых продаваемых моделей в Европе по итогам сентября 2020 года входят также: Skoda Octavia (141 887 ед., −21,8%), Peugeot 208 (139 334 ед., −20,2%), Ford Focus (138 334 ед., −26,8%), Renault Captur (125 509 ед., −25,7%) и Dacia Sandero (123 732 ед., −31,2%).

26 октября сообщалось, что в сентябре 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 652 524 рубля.