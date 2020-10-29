Путин отверг регулирование интернета в России по иностранным схемам

Россия не будет следовать иностранным схемам в регулировании интернета, а воспользуется своей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

«Мы не планируем следовать каким-то уже сложившимся схемам. Если вы сказали, хотим мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую, — у нас будет российская», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не планирует вводить запретительные меры в киберсфере.

Ранее в этот день российский лидер заявил об оптимистичном развитии российской экономики. Он отметил, что спад экономики в России будет составлять примерно 4%. Этот показатель будет меньше, чем в других государствах.

Кроме того, он сообщил, что объем ипотеки в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей. Такой положительный эффект дала программа льготной ипотеки под 6,5%.

27 октября глава кабмина подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. За несколько дней до этого стало известно, что россияне могут получить дополнительно 320–350 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках продления госпрограммы льготной ипотеки.