Прямой эфир

Путин отверг регулирование интернета в России по иностранным схемам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не будет следовать иностранным схемам в регулировании интернета, а воспользуется своей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в четверг, 29 октября.

Не может бит: скоростной интернет есть лишь в четверти школ России
22% учебных заведений платят за доступ в сеть вдвое больше средней цены по стране

«Мы не планируем следовать каким-то уже сложившимся схемам. Если вы сказали, хотим мы китайскую схему, связанную с защитой данных, или европейскую, — у нас будет российская», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия не планирует вводить запретительные меры в киберсфере.

Ранее в этот день российский лидер заявил об оптимистичном развитии российской экономики. Он отметил, что спад экономики в России будет составлять примерно 4%. Этот показатель будет меньше, чем в других государствах.

Кроме того, он сообщил, что объем ипотеки в России в 2020 году станет рекордным и превысит 3,5 трлн рублей. Такой положительный эффект дала программа льготной ипотеки под 6,5%.

27 октября глава кабмина подписал постановление, согласно которому программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. За несколько дней до этого стало известно, что россияне могут получить дополнительно 320–350 тыс. льготных ипотечных кредитов в рамках продления госпрограммы льготной ипотеки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020