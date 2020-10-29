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Совкомбанк добавили в список системно значимых кредитных организаций

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Банк России добавил ПАО «Совкомбанк» в обновленный список системно значимых кредитных организаций. Об этом говорится в четверг, 29 октября, в опубликованном сообщении регулятора.

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«В обновленный перечень в сравнении с утвержденным в 2019 году был добавлен ПАО «Совкомбанк» с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. Доля ПАО «Совкомбанк» составила около 1,5% в активах банковского сектора на 01.10.2020 г.», — отмечает ЦБ.

Всего в перечень входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора, что превышает порог в 60%, установленный указанием ЦБ.

В число системно значимых банков вошли Газпромбанк, Юникредит Банк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».

Ранее в этот день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор РФ сейчас устойчив и здоров, хотя иногда бывают проблемные банки. Она подчеркнула, что первая волна пандемии коронавируса показала готовность банков справляться с такого рода рисками, не уменьшать кредитование и реструктурировать кредиты.

Кроме того, Набиуллина отметила, что инфляция в России находится на целевом уровне 4%, однако в связи с пандемией коронавируса в 2021 году будут преобладать дезинфляционные факторы.

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