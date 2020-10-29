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ФАС начала расследование из-за подозрений в ценовом сговоре на рынке сахара

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Расследование Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) касается не только подозрений в ценовом сговоре, но и попыток создания дефицита на товарном рынке, сообщил в четверг, 29 октября, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

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«Действительно, мы продолжили большое расследование на рынке сахара, начатое службой еще в начале года. Проверки проводятся на только в Союзе сахаропроизводителей России, но и ряде других ассоциаций и компаний», — передает его слова ТАСС.

В ФАС ранее в этот день сообщили о проверке в Союзе сахаропроизводителей России («Союзроссахар») из-за нестабильной ситуации на рынке сахара. Кроме того, там отметили, что не ожидают дефицита сахара на рынке, но продолжают следить за ситуацией на рынке этой продукции на предмет установления обоснованных цен.

21 октября сообщалось, что в целях стабилизации цен на внутреннем рынке Минсельхоз России может ввести квоту на импорт сахара в страну.

Цена на сахар в России выросла в два раза, информирует телеканал «360». В ближайшее время может возникнуть дефицит этого продукта, так как урожай сахарной свеклы в этом году значительно меньше, чем в предыдущих. Недостаток будет компенсироваться импортом из соседних стран. В магазинах дефицита не будет, но продукт вырастет в цене, поясняет телеканал.

Весной был проведен ряд проверок, в том числе в таких компаниях, как «Русагро» и «Продимекс».

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