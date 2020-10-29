Собянин и Воробьев открыли автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг, 29 октября, открыли в столице на Щелковском шоссе автовокзал «Центральный» после масштабной реконструкции, которая продолжалась три года.

В рамках сотрудничества по развитию и улучшению транспортной инфраструктуры новый автовокзал перешел в собственность Москвы. Он станет частью единой городской транспортной системы и свяжет столицу с десятками городов Московской области и другими регионами.

Новое здание начнет принимать пассажиров с 30 октября. Вход в комплекс открыт для всех желающих с 13:00, сообщается на сайте kp.ru. Ежедневно с него будут отправляться около 150 междугородних автобусов.

Воробьев и Собянин подчеркнули важность того, что Москва и Подмосковье вместе работают над транспортной доступностью.

«Нами совместно с участием федерального правительства реализована огромная программа. И мы уже видим первые результаты», — цитирует губернатора Подмосковья телеканал «360».

По словам столичного градоначальника, из морально устаревшего здания автовокзал превратился в самый комфортный и самый крупный автовокзал Европы.

«Здесь будут обслуживать целый ряд направлений: на Балтику, восток и северо-восток страны, Нижний Новгород, Ярославль и десятки других городов. Конечно, таким вокзалом будет комфортно пользоваться жителям и Подмосковья, и Москвы», — добавил мэр.

Автовокзал «Центральный» стал частью многофункционального комплекса «Щелковский». В его состав также вошли торгово-развлекательный центр и подземная парковка. Потоки пассажиров на вокзале развели на разные уровни.