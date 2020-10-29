Подписана стратегия развития транспортного комплекса Москвы и области

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры столичного региона. Об этом 29 октября сообщило агентство городских новостей «Москва».

«Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область, выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом. <...> В настоящее время создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему, которая заработает в январе», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что сюда же входит развитие Московских центральных диаметров (МЦД), которыми ежедневно пользуются около 2 млн человек; наземного общественного транспорта — регулирование потоков, установка единых требований к перевозчикам.

Воробьев добавил, что единая карта будет действовать как на железнодорожном транспорте, так и на других видах наземного транспорта. Кроме того, эта карта будет работать и в других регионах. Он подчеркнул, что власти Москвы и области стараются также сделать удобным для граждан автомобильное сообщение.

В июне 2020 года Минтранс сообщил о планах ввести единые стандарты для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта по России. В ведомстве пояснили, что универсальный билет, которым можно будет воспользоваться в любом регионе страны, могут ввести уже к концу 2021 года.

Однако эксперты считают, что введение универсального билета по всей России займет много времени, поэтому имеет смысл объединять транспортные карты в соседних регионах.