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Путин отметил рост числа внутренних инвесторов в России

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Рост числа частных внутренних инвесторов является показателем доверия граждан к российской финансовой системе. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил президент России Владимир Путин.

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«Сейчас в России отмечается рост активности внутренних инвесторов, в том числе розничных. Это показатель доверия к перспективам отечественной экономики. Конечно, это и результат снижения ставок, это понятно. Но тем не менее и показатель доверия к рынку экономики в целом», — сказал Путин на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Он подчеркнул, что активизацию внутренних инвесторов нужно задействовать для устойчивого развития экономики и реализации инфраструктурных проектов в российских компаниях.

Кроме того, президент отметил и то, что, несмотря на тяжелый период, российские активы вызывают интерес и пользуются спросом на рынке.

«С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках $37 млрд, а размещения на рынке акций принесли еще более $6 млрд — рекордную сумму за последние несколько лет», — добавил Путин.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на рост интереса к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов в будущем.

Путин 14 октября назвал факторы успешного инвестиционного развития, среди них — политическая и экономическая стабильность и эффективная работа правоохранителей.

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