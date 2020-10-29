Два жителя Дальнегорска обвиняются в незаконной рубке леса на 10 млн рублей

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о вырубке деревьев на 10 млн рублей. Два жителя Дальнегорска обвиняются в создании организованной преступной группы и уничтожении зеленых насаждений в особо крупном размере, сообщает сайт краевой прокуратуры.

По данным следствия, с января по февраль 2020 года группа вырубила 77 монгольских дубов на территории Мономаховского лесничества. Разрешительной документации у них не было, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Специалисты оценили экологический ущерб, причиненный лесному фонду, в 10 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд для рассмотрения.

Прокурор также заявил гражданский иск о возмещении ущерба, проводится процедура взыскания.

26 октября сообщалось, что суд в Иркутске вынес приговор лидеру и семерым участникам крупнейшего преступного сообщества «черных лесорубов» на территории региона за последние 20 лет. Ущерб от их действий составил почти 18 млн рублей.