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Лукашенко рассказал о своем предупреждении Помпео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем недавнем телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео предупредил собеседника о готовности белорусов ответить на возможную агрессию Польши, Литвы и Украины. Об этом глава республики заявил в четверг, 29 октября.

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По словам Лукашенко, у него с Помпео «очень добрые отношения», американский госсекретарь ничего от Минска не требовал и отметил, что агрессии со стороны стран Европы быть не может.

«Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как отметил президент Белоруссии, в Гродно вывешивали польские флаги.

«И вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили», — сказал он.

Назначение Валерия Вакульчика и Юрия Караева на должности помощников по Брестской и Гродненской областям белорусский лидер объяснил наличием важных участков работы на соответствующих направлениях, добавив, что у него нет более надежных помощников.

«Вы знаете, даже если всё НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай Бог, конечно. Они должны это знать», — добавил глава республики.

Накануне Караев назвал протестующих сытыми людьми c заплывшим жиром мозгом. Он отметил, что «безопасную и беспечную» жизнь гражданам Белоруссии может обеспечить только действующий президент.

В сентябре Помпео призвал белорусские власти прекратить применять насилие по отношению к участникам несанкционированных митингов, продолжающихся в республике после президентских выборов 9 августа, на которых победил Лукашенко. По его словам, США и ЕС обсуждали возможность введения дополнительных санкций в отношении Белоруссии.

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