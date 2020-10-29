Более 1,5 млрд рублей направят на ремонт участка дороги в Якутске

В Якутске планируют отремонтировать участок дороги протяженностью 7,1 км. Конкурс на реконструкцию объявил гендиректор ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) Семен Филиппов.

Исходя из документации, речь идет об участке автодороги Якутск–Намцы–Булус (трасса «Нам) с 11-го по 18-й км. Проектно-сметная документация по ремонту уже готова, пишет ИА SakhaNews.

Реконструкция пройдет в два этапа. Первый включает участок протяженностью 3,3 км, второй – 3,8 км. Завершить работы планируется до 30 октября 2022 года.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 1,562 млрд рублей.

23 октября сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии автомобильной дороги «Кобяй». Трассу строили более 30 лет. Дорогу уже называют одной из важнейших транспортных артерий республики.