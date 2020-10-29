Дерматологи рассказали о влиянии коронавируса на состояние кожи

Врачи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (MGH) в США обнаружили, что после заражения коронавирусной инфекцией у пациентов могут возникнуть хронические проблемы с кожей.

«Мы открыли подгруппу пациентов, у которых развились проблемы с кожей после выздоровления, что в особенности было характерно для тех людей, у которых наблюдался некий аналог ознобления конечностей при заражении SARS-CoV-2. Это открытие в очередной раз расширило наши представления о долгосрочных последствиях COVID-19», — процитировали дерматолога Массачусетской больницы Эстер Фримэн в ТАСС.

В ходе исследования специалисты больницы обнаружили, что коронавирусная инфекция может вызывать разные проблемы с кожей, которые не исчезают даже после того, как пациент переболел COVID-19. Эстер Фримэн пояснила, что дерматологические нарушения были зафиксированы и после двух месяцев после выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции.

Как сообщила дерматолог, у испытуемых обнаружили сыпь, воспаление и огрубение кожи.

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне намерены дальше отслеживать состояние кожи у переболевших коронавирусной инфекцией. Они выразили надежду, что исследование поможет понять, почему коронавирус вызывает дерматологические нарушения.

В начале октября врач и телеведущий Сергей Малоземов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с недостатком витамина D в осенний период в организме человека. Он отметил, что витамин D не защищает от коронавируса, но укрепляет иммунитет и повышает шансы обезопасить организм от инфекций.