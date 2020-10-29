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Подъезды к полигону ТБО в Приамурье оказались завалены мусором

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В Белогорском районе Амурской области подъезды к полигону твердых бытовых отходов (ТБО) оказались завалены мусором из 50 «КамАЗов». Министр природных ресурсов региона Сергей Маху потребовал расчистить пути к свалке, сообщает 29 октября пресс-служба регионального правительства.

Как объяснил гендиректор компании регоператора Виталий Ефремов, с 21 октября полигон не принимает мусор. Причиной стало отсутствие проезда транспорта на его территорию. Одну машину получилось разгрузить рядом, другие отправили на полигоны Серышевского района, пишет Амурская служба новостей.

Руководитель компании «Автосити», владеющей полигоном ТБО, отметил, что сначала машины не могли проехать из-за размытой дороги, а затем из-за заваленных мусором подъездов.

Министр природных ресурсов заявил о намерении попросить провести проверку природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. На экстренном совещании в районной администрации чиновник поручил расчистить подъезды и вывезти скопившийся за эти дни мусор. Проверить исполнение он пообещал 1 ноября.

«Я подчеркиваю: ни копейки из бюджета на эту работу не смейте тратить. Все расходы должен понести тот, кто не смог должным образом согласно закону организовать свою деятельность — владелец полигона и региональный оператор», — заявил Сергей Маху, отметив, что ситуация находится «на грани экологической катастрофы».

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