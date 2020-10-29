В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова

В прерогативу Кремля не входит ведение теологических споров, заявил в четверг, 29 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он готов оставить свою должность за позицию мусульманина. Пескова также попросили ответить на вопрос, не считают ли подобные заявления оправданием убийства учителя во Франции.

«Вчера задавался мне вопрос. Я на него ответил. Всё остальное не входит в наши функции, не входит в прерогативу Кремля вести теологические споры», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин во Франции. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».

27 октября Кадыров раскритиковал Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Он подчеркнул, что, «поддерживая провокации», французский лидер «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Кадыров призвал Макрона «прекратить провокации и нападки на веру».

Позже глава Чечни добавил, что критику в адрес французских властей он высказал не как политик, а как мусульманин. Кадыров подчеркнул, что не отказывается от своих слов и готов их отстаивать.

«Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь», — пояснил чеченский лидер.

Песков в свою очередь прокомментировал слова Кадырова, отметив, что во внешней политике России главам субъектов нужно ориентироваться на линию, которую формулирует глава государства.