В Кремле объяснили призыв Минздрава согласовывать высказывания о коронавирусе

Врачам не запрещается высказываться без согласования с Минздравом России на тему ситуации с госпитализацией по коронавирусу, однако все заявления, связанные с профилактикой нового заболевания, должны быть согласованы. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Послушайте, когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, второй, что COVID-19 — это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый, что это не нужно, — ну это неправильно. Все-таки врачи, они же отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо, для нас с вами», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что речь идет не о запрете и не касается показателей количества заболевших, умерших или госпитализированных.

Ранее, 28 октября, Минздрав России направил руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам письмо, в котором попросил экспертов согласовывать публичные комментарии о ситуации с коронавирусом.

В Минздраве отметили, что в настоящее время повестка вокруг коронавирусной инфекции перегружена предположениями, прогнозами и малополезными фактами о COVID-19.

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