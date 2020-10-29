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Гассиев с соперником провели дуэль взглядов в Сочи

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Российский боксер Мурат Гассиев и албанский боксер Нури Сефери в ходе пресс-конференции, организованной МИЦ «Известия», провели дуэль взглядов в Сочи 29 октября. Соперники также пожали друг другу руки.

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В ходе конференции Гассиев отметил, что перерыв в карьере с последнего боя составил больше двух лет.

«Очень тяжело так долго не драться. Я всё время тренировался, за это время сорвалось два боя. Слава Богу, всё позади, я готов вернуться в ринг. Какие травмы были? Сначала проблема с плечом. Нанес удар по корпусу соперника и почувствовал резкую боль. Отправился в Германию, там сказали, что лопнула капсула и собралось в организме жидкость с кровью», — сказал российский спортсмен.

Сам бой пройдет 31 октября. Для Гассиева это дебют в супертяжелом весе. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем. Однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.

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